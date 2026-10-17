В Кении добровольная пенсионная программа в рамках государственного Hustler Fund привлекла 14,06 млн кенийских шиллингов за год, завершившийся в июне 2026 года, при целевом показателе в 3,6 млрд шиллингов. Это составляет 0,39% плана и означает недовыполнение на 99,61%. Как сообщает Nation Kenya, причиной стало неперечисление пенсионной части сбережений в Kenya National Entrepreneurs Savings Trust (KNEST).

Пенсионные средства остались в фонде

С ноября 2023 года заемщики Hustler Fund обязаны откладывать 5% суммы кредита. Из этих обязательных отчислений 30% направляется на краткосрочные сбережения, а 70% — на долгосрочные пенсионные накопления, предназначенные для поддержки после достижения 60 лет.

4 апреля 2024 года межведомственный комитет одобрил расширение полномочий KNEST, поручив этой государственной структуре управлять 70% долгосрочных сбережений участников Hustler Fund. В то же время генеральный директор Financial Inclusion Fund Генри Тануй заявил, что действующие правила не признают KNEST, поэтому фонд не может перечислять средства до внесения изменений в регулирование.

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Аудит не выявил передачи средств и данных

Генеральная аудиторка Кении Нэнси Гатунгу указала в своем отчете, что по состоянию на сентябрь 2025 года KNEST не получил ни денег, ни данных, необходимых для выполнения нового мандата. Также не было сообщений о сроках такой передачи. KNEST был зарегистрирован 9 декабря 2021 года для управления национальной пенсионной программой для более чем 18 млн работников неформального сектора.

Несмотря на низкие поступления, в течение года к добровольной пенсионной программе присоединились почти 1,5 млн работников неформального сектора — более чем вдвое больше целевого показателя в 700 тыс. человек. Отдельно государственный департамент развития микро-, малых и средних предприятий сообщил, что совокупные сбережения через Hustler Fund достигли 5,8 млрд шиллингов в июне 2026 года. В то же время этот показатель не определяет, какая часть средств является долгосрочными пенсионными накоплениями, предназначенными для KNEST.

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