在肯尼亚，国家 Hustler Fund 框架下的自愿养老金计划在截至2026年6月的一年内筹集了1406万肯尼亚先令，而目标为36亿先令。这仅为计划的0.39%，意味着未完成目标的99.61%。据Nation Kenya报道，原因是养老金部分的储蓄未被转入肯尼亚国家企业家储蓄信托基金（KNEST）。

养老金资金仍留在基金中

自2023年11月起，Hustler Fund借款人必须留存贷款金额的5%。在这些强制扣款中，30%用于短期储蓄，70%用于长期养老金储蓄，旨在为年满60岁后提供支持。

2024年4月4日，一个跨部门委员会批准扩大KNEST的权限，委托这一国家机构管理Hustler Fund参与者70%的长期储蓄。与此同时，Financial Inclusion Fund首席执行官亨利·塔努伊表示，现行规则并不承认KNEST，因此在法规修订前，该基金无法转移资金。

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审计未发现资金和数据移交

肯尼亚审计长南希·加通古在报告中指出，截至2025年9月，KNEST既未收到资金，也未收到履行新职责所需的数据。也没有关于此类移交时间表的信息。KNEST于2021年12月9日注册成立，旨在管理一项覆盖逾1800万非正规部门劳动者的国家养老金计划。

尽管资金流入较低，年内仍有近150万名非正规部门劳动者加入该自愿养老金计划，超过70万人目标的两倍。另据负责微型、小型和中型企业发展的国家部门报告，截至2026年6月，通过Hustler Fund形成的储蓄总额达到58亿先令。同时，该指标并未说明其中有多少资金是拟划归KNEST的长期养老金储蓄。

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