W Kenii dobrowolny program emerytalny w ramach państwowego Hustler Fund pozyskał 14,06 mln szylingów kenijskich w roku zakończonym w czerwcu 2026 roku, wobec celu wynoszącego 3,6 mld szylingów. Stanowi to 0,39% planu i oznacza niewykonanie celu o 99,61%. Jak informuje Nation Kenya, przyczyną było nieprzekazanie emerytalnej części oszczędności do Kenya National Entrepreneurs Savings Trust (KNEST).

Środki emerytalne pozostały w funduszu

Od listopada 2023 roku pożyczkobiorcy Hustler Fund muszą odkładać 5% kwoty kredytu. Z tych obowiązkowych potrąceń 30% przeznacza się na oszczędności krótkoterminowe, a 70% na długoterminowe oszczędności emerytalne, mające zapewnić wsparcie po ukończeniu 60 lat.

4 kwietnia 2024 roku międzyresortowy komitet zatwierdził rozszerzenie uprawnień KNEST, powierzając tej państwowej strukturze zarządzanie 70% długoterminowych oszczędności uczestników Hustler Fund. Jednocześnie dyrektor generalny Financial Inclusion Fund, Henry Tanui, oświadczył, że obowiązujące przepisy nie uznają KNEST, dlatego fundusz nie może przekazywać środków do czasu zmiany regulacji.

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Audyt nie wykazał przekazania środków ani danych

Generalna audytorka Kenii Nancy Gathungu wskazała w swoim raporcie, że według stanu na wrzesień 2025 roku KNEST nie otrzymał ani pieniędzy, ani danych niezbędnych do realizacji nowego mandatu. Nie było również informacji o terminach takiego przekazania. KNEST zarejestrowano 9 grudnia 2021 roku w celu zarządzania krajowym programem emerytalnym dla ponad 18 mln pracowników sektora nieformalnego.

Mimo niskich wpływów, w ciągu roku do dobrowolnego programu emerytalnego przystąpiło niemal 1,5 mln pracowników sektora nieformalnego — ponad dwukrotnie więcej niż zakładany cel 700 tys. osób. Osobno państwowy departament rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poinformował, że łączne oszczędności za pośrednictwem Hustler Fund osiągnęły 5,8 mld szylingów w czerwcu 2026 roku. Jednocześnie wskaźnik ten nie określa, jaka część środków stanowi długoterminowe oszczędności emerytalne przeznaczone dla KNEST.

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