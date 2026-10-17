В Нью-Дели освободили из-под стражи 31-летнего Абхиджита Дипке — основателя протестного движения Cockroach Janata Party. Его задержали 16 октября, когда он направлялся на акцию в центральном районе Коннот-Плейс, сообщает Dawn.

По данным телеканалов NDTV и India Today, полиция задержала Дипке, чтобы предотвратить нарушение общественного порядка. Днем 17 октября он вышел из полицейского участка, помахал журналистам и показал жест с поднятым большим пальцем. О его освобождении также сообщила глава юридического направления движения Ратна Сингх.

Протесты против избирательной комиссии

Оппозиционные партии и активисты Cockroach Janata Party проводят акции с требованием отставки главного избирательного комиссара Индии Гьянеша Кумара. Они обвиняют избирательный орган в манипуляциях со списками избирателей в пользу партии премьер-министра Нарендры Моди.

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Во время пересмотра списков были исключены более 130 миллионов избирателей. Избирательная комиссия отвергла обвинения в поддержке какой-либо политической силы и заявила, что люди, ошибочно исключенные из списков, могут зарегистрироваться повторно. Партия Бхаратия Джаната, со своей стороны, обвинила оппонентов в попытке подорвать демократию, ставя под сомнение законные избирательные процедуры.

Другие задержания

Ранее 17 октября из-под стражи также освободили студенческую активистку Неху Бору, которую накануне задержали, когда она вместе с десятками сторонников направлялась в центр Нью-Дели. После освобождения Бора призвала отстранить Гьянеша Кумара от должности и прекратить специальный интенсивный пересмотр списков избирателей.

Еще двое руководителей движения — Ашутош Ранка и Саураб Дас — остаются под стражей. Их задержали 14 октября после того, как они вошли в Джантар-Мантар — давнее место проведения протестов, которое полиция объявила закрытым для демонстраций.

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