在新德里，31岁的阿比吉特·迪普凯获释，他是Cockroach Janata Party抗议运动的创始人。据Dawn报道，他于10月16日在前往市中心康诺特广场地区参加集会时被拘留。

据NDTV和India Today报道，警方拘留迪普凯是为了防止扰乱公共秩序。10月17日下午，他走出警察局，向记者挥手并竖起大拇指。该运动法律部门负责人拉特纳·辛格也证实了他的获释。

抗议选举委员会

反对党和Cockroach Janata Party活动人士举行集会，要求印度首席选举专员吉亚内什·库马尔辞职。他们指控选举机构操纵选民名单，以利于总理纳伦德拉·莫迪所在的政党。

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在名单审查期间，超过1.3亿名选民被删除。选举委员会否认支持任何政治力量的指控，并表示被错误排除在名单之外的人可以重新登记。印度人民党则指责反对者试图通过质疑合法选举程序来破坏民主。

其他拘留事件

10月17日早些时候，学生活动人士内哈·博拉也获释。前一天，她与数十名支持者一同前往新德里市中心时被拘留。获释后，博拉呼吁解除吉亚内什·库马尔的职务，并停止对选民名单进行特别密集审查。

该运动另外两名领导人阿舒托什·兰卡和绍拉布·达斯仍被拘留。他们于10月14日进入简塔尔·曼塔尔后被拘留；该地长期以来是举行抗议活动的场所，但警方宣布禁止在此示威。

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