В Індії звільнили засновника протестного руху Абхіджіта Діпке — Dawn

У Нью-Делі звільнили з-під варти 31-річного Абхіджіта Діпке — засновника протестного руху Cockroach Janata Party. Його затримали 16 жовтня, коли він прямував на акцію в центральному районі Коннот-Плейс, повідомляє Dawn.

За даними телеканалів NDTV та India Today, поліція затримала Діпке, щоб запобігти порушенню громадського порядку. Удень 17 жовтня він вийшов із поліцейської дільниці, помахав журналістам і показав жест із піднятим великим пальцем. Про його звільнення також повідомила керівниця юридичного напряму руху Ратна Сінгх.

Протести проти виборчої комісії

Опозиційні партії та активісти Cockroach Janata Party проводять акції з вимогою відставки головного виборчого комісара Індії Г’янеша Кумара. Вони звинувачують виборчий орган у маніпуляціях зі списками виборців на користь партії прем’єр-міністра Нарендри Моді.

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Під час перегляду списків було вилучено понад 130 мільйонів виборців. Виборча комісія відкинула звинувачення у підтримці будь-якої політичної сили та заявила, що люди, яких помилково виключили зі списків, можуть зареєструватися повторно. Партія Бхаратія Джаната, зі свого боку, звинуватила опонентів у спробі підірвати демократію сумнівами щодо законних виборчих процедур.

Інші затримання

Раніше 17 жовтня з-під варти також звільнили студентську активістку Неху Бору, яку напередодні затримали, коли вона разом із десятками прихильників прямувала до центру Нью-Делі. Після звільнення Бора закликала усунути Г’янеша Кумара з посади та припинити спеціальний інтенсивний перегляд виборчих списків.

Ще двоє керівників руху — Ашутхош Ранка та Саураб Дас — залишаються під вартою. Їх затримали 14 жовтня після того, як вони зайшли до Джантар-Мантару — давнього місця проведення протестів, яке поліція оголосила закритим для демонстрацій.

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