W Nowym Delhi zwolniono z aresztu 31-letniego Abhijita Dipkego, założyciela ruchu protestacyjnego Cockroach Janata Party. Został zatrzymany 16 października, gdy zmierzał na akcję w centralnej dzielnicy Connaught Place, informuje Dawn.

Według stacji NDTV i India Today policja zatrzymała Dipkego, aby zapobiec zakłóceniu porządku publicznego. Po południu 17 października wyszedł z komisariatu, pomachał dziennikarzom i pokazał gest uniesionego kciuka. O jego zwolnieniu poinformowała również Ratna Singh, kierująca działem prawnym ruchu.

Protesty przeciwko komisji wyborczej

Partie opozycyjne i aktywiści Cockroach Janata Party organizują akcje, domagając się dymisji głównego komisarza wyborczego Indii Gyanesha Kumara. Oskarżają organ wyborczy o manipulowanie listami wyborców na korzyść partii premiera Narendry Modiego.

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Podczas rewizji list usunięto ponad 130 milionów wyborców. Komisja Wyborcza odrzuciła zarzuty wspierania jakiejkolwiek siły politycznej i oświadczyła, że osoby omyłkowo wykluczone z list mogą zarejestrować się ponownie. Partia Bharatiya Janata z kolei oskarżyła przeciwników o próbę podważenia demokracji poprzez zasiewanie wątpliwości co do legalnych procedur wyborczych.

Inne zatrzymania

Wcześniej, 17 października, z aresztu zwolniono również studencką aktywistkę Nehę Borę, którą poprzedniego dnia zatrzymano, gdy wraz z dziesiątkami zwolenników zmierzała do centrum Nowego Delhi. Po zwolnieniu Bora wezwała do odwołania Gyanesha Kumara ze stanowiska oraz zakończenia specjalnej intensywnej rewizji list wyborców.

Dwaj inni liderzy ruchu, Ashuthosh Ranka i Saurabh Das, pozostają w areszcie. Zostali zatrzymani 14 października po wejściu do Jantar Mantar, od dawna będącego miejscem protestów, które policja ogłosiła zamkniętym dla demonstracji.

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