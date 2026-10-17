Во французском Лионе во время общенациональных протестов из-за роста стоимости жизни повредили и подожгли отделение туристического офиса. Об этом сообщает Euronews. Акции проходят во Франции на фоне недовольства дороговизной.

Повреждение здания

На видео видны люди в капюшонах: они срывали буквы с вывески здания и повреждали помещения. Пламя распространилось вдоль одной из сторон сооружения, где расположено отделение туристического офиса.

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Позднее перед этим зданием на площади Белькур были видны горящие обломки. Euronews сообщает об этом как об эпизоде общенациональных демонстраций.

Давление на правительство

Демонстрации проходят в условиях усиления давления на правительство президента Эмманюэля Макрона. По данным издания, нынешним акциям предшествовали несколько недель студенческих протестов, которые в отдельных случаях перерастали в насилие.

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