We francuskim Lyonie podczas ogólnokrajowych protestów związanych ze wzrostem kosztów życia uszkodzono i podpalono oddział biura turystycznego. Poinformował o tym Euronews. Protesty odbywają się we Francji w atmosferze niezadowolenia z wysokich cen.

Uszkodzenie budynku

Na nagraniu widać osoby w kapturach, które zrywały litery z szyldu budynku i niszczyły pomieszczenia. Płomienie rozprzestrzeniły się wzdłuż jednego z boków budynku, gdzie znajduje się oddział biura turystycznego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Później przed tym budynkiem na placu Bellecour widoczne były płonące szczątki. Euronews opisuje to jako epizod ogólnokrajowych demonstracji.

Presja na rząd

Demonstracje odbywają się w warunkach rosnącej presji na rząd prezydenta Emmanuela Macrona. Według redakcji obecne protesty poprzedziło kilka tygodni studenckich demonstracji, które w niektórych przypadkach przeradzały się w przemoc.

Czytaj nas na