Пакистан заявил о значительных силах в Саудовской Аравии — The Hindu

Пакистан заявил, что уже разместил значительное количество военнослужащих и ресурсов в Саудовской Аравии в рамках оборонной договоренности. Представитель МИД Пакистана Саджад Хайдер Хан сообщил об этом 9 октября, отвечая на вопрос о растущей угрозе для королевства со стороны йеменских хуситов, пишет The Hindu.

Возможное дополнительное развертывание

По словам Хана, представители Саудовской Аравии, Пакистана и Турции на недавней встрече в Эр-Рияде подтвердили намерение совместно обеспечивать сдерживание и защищать суверенитет и территориальную целостность Саудовской Аравии. Три страны также договорились оперативно мобилизовать ресурсы в соответствии с потребностями.

Представитель отказался раскрывать оперативные детали, в том числе характер и масштабы возможного дополнительного развертывания. Он отметил, что решение о количестве войск, времени и месте их размещения должна принимать штаб-квартира альянса, а государства-участники будут предоставлять необходимый вклад.

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Операции в Йемене

Хан также отверг сообщения об участии пакистанских истребителей в трансграничных операциях в Йемене, назвав эти данные спекулятивными. По его словам, пакистанские силы находятся в Саудовской Аравии в различных форматах с 1982 года — в том числе по логистическим договоренностям и в рамках учебных миссий.

Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали Мекканское соглашение о совместной обороне 7 августа после саммита в Мекке. Оно предусматривает, что вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на все три. После усиления атак хуситов Стратегический политико-оборонный комитет пакта 5 октября собрался в Эр-Рияде и решил развернуть военные силы в королевстве.

Пакистанский представитель подчеркнул, что альянс носит оборонительный характер, поэтому его силы не будут пересекать границу Йемена для атак на хуситов. Он также заявил, что атаки на Саудовскую Аравию вызывают обеспокоенность Исламабада, поскольку в королевстве проживают около 2,5 млн граждан Пакистана.

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