Pakistan oświadczył, że już rozmieścił znaczną liczbę żołnierzy i zasobów w Arabii Saudyjskiej w ramach porozumienia obronnego. Rzecznik pakistańskiego MSZ Sajjad Haider Khan poinformował o tym 9 października, odpowiadając na pytanie o rosnące zagrożenie dla królestwa ze strony jemeńskich Huti, podaje The Hindu.

Możliwe dodatkowe rozmieszczenie

Według Khana przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Pakistanu i Turcji podczas niedawnego spotkania w Rijadzie potwierdzili zamiar wspólnego zapewnienia odstraszania oraz ochrony suwerenności i integralności terytorialnej Arabii Saudyjskiej. Trzy państwa uzgodniły również szybkie mobilizowanie zasobów zgodnie z potrzebami.

Rzecznik odmówił ujawnienia szczegółów operacyjnych, w tym charakteru i skali ewentualnego dodatkowego rozmieszczenia. Zaznaczył, że decyzję o liczbie wojsk, czasie i miejscu ich rozmieszczenia powinna podjąć kwatera główna sojuszu, a państwa członkowskie zapewnią niezbędny wkład.

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Operacje w Jemenie

Khan odrzucił również doniesienia o udziale pakistańskich myśliwców w transgranicznych operacjach w Jemenie, nazywając te informacje spekulatywnymi. Według niego pakistańskie siły są obecne w Arabii Saudyjskiej w różnych formatach od 1982 roku, w tym na podstawie porozumień logistycznych i w ramach misji szkoleniowych.

Arabia Saudyjska, Pakistan i Turcja podpisały Mekkańskie Wspólne Porozumienie Obronne 7 sierpnia po szczycie w Mekce. Przewiduje ono, że zbrojny atak na jedno z trzech państw będzie traktowany jako atak na wszystkie trzy. Po nasileniu ataków Huti Strategiczny Komitet Polityczno-Obronny paktu zebrał się 5 października w Rijadzie i podjął decyzję o rozmieszczeniu sił wojskowych w królestwie.

Pakistański rzecznik podkreślił, że sojusz ma charakter obronny, dlatego jego siły nie przekroczą granicy Jemenu, aby atakować Huti. Oświadczył również, że ataki na Arabię Saudyjską budzą niepokój Islamabadu, ponieważ w królestwie mieszka około 2,5 mln obywateli Pakistanu.

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