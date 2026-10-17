巴基斯坦称已在沙特阿拉伯部署大量军力——《印度教徒报》

巴基斯坦表示，已根据一项防务安排在沙特阿拉伯部署了大量军事人员和资源。巴基斯坦外交部发言人萨贾德·海德尔·汗于10月9日在回答有关也门胡塞武装对沙特王国威胁日益加剧的问题时作出上述表示，《印度教徒报》报道。

可能追加部署

汗表示，沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其的代表近日在利雅得举行的会议上确认，有意共同确保威慑并保护沙特阿拉伯的主权和领土完整。三国还同意根据需要迅速调动资源。

该发言人拒绝透露行动细节，包括可能追加部署的性质和规模。他表示，部队数量、部署时间和地点应由联盟总部决定，成员国将提供必要贡献。

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也门行动

汗还否认了有关巴基斯坦战斗机参与也门跨境行动的报道，称这些信息带有猜测性质。他表示，自1982年以来，巴基斯坦部队一直以不同形式驻留沙特阿拉伯，包括依据后勤安排以及作为训练任务的一部分。

沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其在麦加峰会后于8月7日签署了《麦加联合防务协议》。该协议规定，对三国中任一国家的武装攻击将被视为对三国的攻击。胡塞武装的袭击加剧后，该协议的战略政治与防务委员会于10月5日在利雅得举行会议，并决定在沙特王国部署军事力量。

巴基斯坦发言人强调，该联盟具有防御性质，因此其部队不会越过也门边境攻击胡塞武装。他还表示，针对沙特阿拉伯的袭击令伊斯兰堡感到担忧，因为约250万巴基斯坦公民居住在该王国。

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