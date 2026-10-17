10月17日，葡萄牙数千人参加了反对生活成本上涨的示威活动，要求提高工资、改善养老金并提供可负担住房。里斯本、波尔图和科英布拉的活动由葡萄牙劳动者总联合会CGTP组织，阿纳多卢通讯社报道。

里斯本和波尔图的游行

在里斯本，参与者从凯斯杜索德雷前往罗西奥广场。CGTP总书记蒂亚戈·奥利韦拉和工会成员带领游行队伍。示威者举着要求提高劳动报酬和改革住房政策的标语牌，并高喊反对低工资和租金上涨的口号。

罗西奥广场计划于当地时间17时开始设立抗议帐篷营地。在波尔图，数千人从Praça da Batalha游行至Praça D. João I。他们要求提高工资和养老金，并改善公共服务。

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约100名住房运动的年轻活动人士加入了波尔图的游行，他们携带标语牌和帐篷，作为其活动的象征。抵达广场后，他们受到掌声欢迎；参与者还挤满了附近的人行道。当地计划于19时举行公开集会。

对警方行动的回应

住房运动代表克里斯蒂亚娜·莱亚尔表示，动员将持续到生活条件改善为止。示威活动发生在周四清晨警方行动结束波尔图一个抗议帐篷营地之后。

社会党领袖若泽·路易斯·卡内罗对抗议者表示声援，并呼吁负责任地开展活动。他还要求查明警方干预的情况，该事件正由内政管理总监察局审查。

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