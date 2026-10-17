В Португалии тысячи людей 17 октября приняли участие в демонстрациях против роста стоимости жизни, требуя повышения зарплат, улучшения пенсий и доступного жилья. Акции в Лиссабоне, Порту и Коимбре организовала Всеобщая конфедерация португальских трудящихся CGTP, сообщает Anadolu Agency.

Марши в Лиссабоне и Порту

В Лиссабоне участники прошли от Кайш-ду-Содре до площади Россиу. Колонну возглавили генеральный секретарь CGTP Тиагу Оливейра и члены профсоюзов. Демонстранты несли плакаты с требованиями повышения оплаты труда и изменений в жилищной политике, а также скандировали лозунги против низких зарплат и роста арендной платы.

На площади Россиу на 17:00 по местному времени было запланировано начало протестного палаточного лагеря. В Порту несколько тысяч человек прошли от Praça da Batalha до Praça D. João I. Они требовали повышения зарплат и пенсий, а также улучшения государственных услуг.

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К маршу в Порту присоединились около 100 молодых активистов жилищного движения, которые несли плакаты и палатку как символ своей кампании. По прибытии на площадь их встретили аплодисментами; участники также заполнили прилегающие тротуары. На 19:00 там было запланировано публичное собрание.

Реакция на полицейскую операцию

Представительница жилищного движения Кристиана Леал заявила, что мобилизация будет продолжаться, пока условия жизни не улучшатся. Демонстрации состоялись после полицейской операции, которая рано утром в четверг прекратила протестный палаточный лагерь в Порту.

Лидер Социалистической партии Жозе Луиш Карнейру выразил солидарность с протестующими и призвал проводить акции ответственно. Он также попросил выяснить обстоятельства полицейского вмешательства, которое рассматривает Генеральная инспекция внутренней администрации.

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