Рубио объяснил, почему Трамп сделал паузу перед введением санкций против России — Reuters

Марко Рубио объяснил позицию американской администрации перед вылетом в Узбекистан. По его словам, Трамп хочет использовать это время, чтобы понять, к каким последствиям приведут ограничения для России и стран, продолжающих закупать её энергоносители. «Я думаю, что президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы, так сказать, проанализировать, какие последствия будет иметь введение как санкций, так и пошлин для мировой экономики и даже для экономики США», — сказал Рубио.

В пятницу Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий применение ключевых санкций и пошлин, предусмотренных законом сенатора Линдси Грэма. Этот документ предусматривает ограничения в отношении России, а также дополнительные пошлины на товары из стран, импортирующих российские энергоносители. Рубио подчеркнул, что перед принятием окончательного решения США должны оценить возможное влияние этих мер. Ведь санкции могут сказаться не только на России, но и на странах, которые зависят от её нефти и других энергоресурсов.

В качестве примера госсекретарь упомянул Индию — важного партнера Соединенных Штатов. Страна пытается диверсифицировать источники энергоснабжения, то есть не зависеть от одного поставщика. В то же время Индия до сих пор в значительной степени полагается на российскую нефть. Поэтому Вашингтону придется учитывать не только политический эффект санкций, но и возможные экономические последствия для других государств и самой Америки.

США договорились с Россией о поставках дизельного топлива

Отдельно Рубио выступил в защиту соглашения между США и Россией, которое должно увеличить поставки дизельного топлива на мировые рынки. По словам госсекретаря, это поможет стабилизировать цены, которые выросли из-за войны с Ираном и перебоев с поставками энергоносителей. Рубио пояснил, что российское дизельное топливо все равно попадет на рынок. Вопрос, по его словам, заключается в том, кто получит экономическую выгоду от его продажи. «Это дизельное топливо так или иначе будет продано. Единственная разница заключается в том, сколько от него получили бы Соединенные Штаты», — отметил он.

Госсекретарь связал эту сделку с решением временно приостановить санкции. По его словам, ситуация показывает, насколько сложно принимать решения, когда конфликты в разных частях мира влияют на одни и те же рынки. «Эти конфликты по всему миру начинают пересекаться между собой», — сказал Рубио. Таким образом, Вашингтон должен одновременно учитывать последствия войны в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и риски для глобальных поставок энергоносителей.

Трамп ещё не объявил окончательного решения

В субботу, на следующий день после подписания указа, американский президент заявил, что окончательного решения по санкциям и пошлинам еще не принял. «Многие из вас ещё не знают, какое решение я принял, но мы это выясним, и вы тоже это выясните», — сказал Трамп журналистам в своём клубе «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич. Закон Линдси Грэма предусматривал жесткие ограничения для России и стран, закупающих её энергоносители. В частности, в течение 30 дней после вступления закона в силу президент США должен был ввести 100-процентные пошлины на все товары из пяти стран, которые закупают больше всего российской нефти.

Документ также предусматривал санкции против ряда российских компаний и других субъектов, а также 500-процентные пошлины на весь импорт российских энергоносителей в США. Крайний срок для выполнения этих положений истекал 18 октября. Однако Трамп решил приостановить применение предусмотренных законом мер. Теперь американская администрация должна оценить их возможное влияние, прежде чем определиться с дальнейшими шагами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приостановка санкций — лишь первый шаг, за которым могут последовать дальнейшие решения. По его мнению, такой подход не поможет остановить войну, а может, наоборот, побудить российского президента Владимира Путина продолжать агрессию. Таким образом, на данный момент Вашингтон взял паузу перед возможным введением новых ограничений. По словам Рубио, американские власти хотят выяснить, как санкции и пошлины повлияют на Россию, международную торговлю и экономику самих Соединенных Штатов. В то же время окончательное решение Трампа относительно дальнейшей судьбы этих мер пока неизвестно. Об этом сообщает Reuters.

Спецпредставитель российского диктаторского режима Кирилл Дмитриев приветствовал решение президента США Дональда Трампа приостановить действие отдельных положений «закона Грэма» — так называемых «адских санкций». Эти положения предусматривают введение ограничений против России. Дмитриев назвал шаг американского лидера «историческим моментом».

Президент США Дональд Трамп 16 октября подписал указ о приостановке широких пошлин, ограничений и санкций, которые покойный сенатор Линдси Грэм предлагал ввести за покупку российских энергоносителей.