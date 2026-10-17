W Portugalii tysiące osób 17 października wzięły udział w demonstracjach przeciwko rosnącym kosztom życia, domagając się wyższych płac, lepszych emerytur i dostępnych mieszkań. Akcje w Lizbonie, Porto i Coimbrze zorganizowała Generalna Konfederacja Portugalskich Pracowników CGTP, informuje Anadolu Agency.

Marsze w Lizbonie i Porto

W Lizbonie uczestnicy przeszli z Cais do Sodré na plac Rossio. Na czele pochodu szli sekretarz generalny CGTP Tiago Oliveira oraz członkowie związków zawodowych. Demonstranci nieśli transparenty z żądaniami podwyżek płac i zmian w polityce mieszkaniowej, a także skandowali hasła przeciwko niskim wynagrodzeniom i rosnącym czynszom.

Na placu Rossio na godz. 17:00 czasu lokalnego zaplanowano rozpoczęcie protestowego miasteczka namiotowego. W Porto kilka tysięcy osób przeszło z Praça da Batalha na Praça D. João I. Domagali się podwyżek płac i emerytur, a także poprawy usług publicznych.

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Do marszu w Porto dołączyło około 100 młodych aktywistów ruchu mieszkaniowego, którzy nieśli transparenty i namiot jako symbol swojej kampanii. Po przybyciu na plac zostali powitani oklaskami; uczestnicy zapełnili także przyległe chodniki. Na godz. 19:00 zaplanowano tam publiczne zgromadzenie.

Reakcja na operację policyjną

Przedstawicielka ruchu mieszkaniowego Cristiana Leal oświadczyła, że mobilizacja będzie trwała, dopóki warunki życia się nie poprawią. Demonstracje odbyły się po operacji policyjnej, która wcześnie w czwartek rano zakończyła protestowe miasteczko namiotowe w Porto.

Lider Partii Socjalistycznej José Luís Carneiro wyraził solidarność z protestującymi i wezwał do odpowiedzialnego prowadzenia akcji. Poprosił również o wyjaśnienie okoliczności interwencji policji, którą bada Generalny Inspektorat Administracji Wewnętrznej.

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