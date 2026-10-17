У Португалії тисячі людей протестували за вищі зарплати — Anadolu Agency

У Португалії тисячі людей 17 жовтня взяли участь у демонстраціях проти зростання вартості життя, вимагаючи вищих зарплат, кращих пенсій і доступного житла. Акції в Лісабоні, Порту та Коїмбрі організувала Загальна конфедерація португальських трудящих CGTP, повідомляє Anadolu Agency.

Марші в Лісабоні та Порту

У Лісабоні учасники вирушили від Кайш-ду-Содре до площі Россіу. Колону очолили генеральний секретар CGTP Тіагу Олівейра та члени профспілок. Демонстранти несли плакати з вимогами підвищення оплати праці й змін у житловій політиці, а також скандували гасла проти низьких зарплат і зростання орендної плати.

На площі Россіу на 17:00 за місцевим часом планували початок протестового наметового містечка. У Порту кілька тисяч людей пройшли від Praça da Batalha до Praça D. João I. Вони вимагали підвищення зарплат і пенсій, а також покращення державних послуг.

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До маршу в Порту долучилися близько 100 молодих активістів житлового руху, які несли плакати й намет як символ своєї кампанії. Після прибуття на площу їх зустріли оплесками; учасники заповнили також прилеглі тротуари. На 19:00 там планували провести публічні збори.

Реакція на поліцейську операцію

Представниця житлового руху Крістіана Леал заявила, що мобілізація триватиме, доки не поліпшаться умови життя. Демонстрації відбулися після поліцейської операції, яка рано вранці у четвер припинила протестове наметове містечко в Порту.

Лідер Соціалістичної партії Жозе Луїш Карнейру висловив солідарність із протестувальниками та закликав проводити акції відповідально. Він також попросив з'ясувати обставини поліцейського втручання, яке розглядає Генеральна інспекція внутрішньої адміністрації.

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