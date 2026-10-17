巴基斯坦称摧毁边境塔利班哨所——Dawn

巴基斯坦国家广播机构PTV News报道称，在巴阿边境的库拉姆地区，巴基斯坦安全部队对来自阿富汗一侧的炮击进行了还击。

据Dawn报道，PTV News和巴基斯坦国家通讯社Associated Press of Pakistan（APP）援引安全部门消息人士称，阿富汗塔利班武装开火是为了协助“恐怖分子”的行动。

关于报复性打击的说法

据PTV News称，巴基斯坦军队使用重型武器，摧毁了数个阿富汗塔利班哨所，并迫使其人员撤离阵地。

APP援引安全部门消息人士还报道称，巴基斯坦军队在古兹加尔希地区沿边境行动期间，数名阿富汗塔利班成员可能死亡。

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炮兵炮击

据APP消息人士称，在上库拉姆，巴基斯坦军队用火炮炮击了托普萨尔哨所和希波拉基地营地。消息人士称，希波拉营地被完全摧毁。

APP指出，截至消息发布时，该地区的交火仍在继续。

此前，巴基斯坦外交部发言人萨贾德·海德尔·汗表示，伊斯兰堡并未放弃与阿富汗代表对话，但谈判不能是无条件的。他表示，巴基斯坦欢迎友好国家为解决安全问题和维护地区稳定作出的真诚努力。

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