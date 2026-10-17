Pakistan twierdzi, że zniszczył posterunki talibów na granicy — Dawn

W sektorze Kurram na granicy pakistańsko-afgańskiej pakistańskie siły bezpieczeństwa otworzyły ogień w odpowiedzi na ostrzał ze strony afgańskiej — poinformował państwowy nadawca PTV News.

Jak podaje Dawn, PTV News oraz państwowa agencja informacyjna Associated Press of Pakistan (APP), powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, oświadczyły, że siły afgańskich talibów otworzyły ogień, aby ułatwić działania „terrorystów”.

Twierdzenia o uderzeniach odwetowych

Według PTV News pakistańska armia użyła ciężkiego uzbrojenia, zniszczyła kilka posterunków afgańskich talibów i zmusiła ich personel do opuszczenia pozycji.

APP, również powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, podała, że podczas działań pakistańskiej armii wzdłuż granicy w rejonie Guzgarhi mogło zginąć kilku przedstawicieli afgańskich talibów.

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Ostrzał artyleryjski

Według źródeł APP w Górnym Kurram pakistańska armia ostrzelała artylerią posterunek Topsar i obóz bazowy Shipola. Źródła twierdzą, że obóz Shipola został całkowicie zniszczony.

W chwili publikacji wymiana ognia w tym rejonie trwała — zaznaczyła APP.

Wcześniej rzecznik pakistańskiego MSZ Sajjad Haider Khan oświadczył, że Islamabad nie rezygnuje z dialogu z przedstawicielami Afganistanu, jednak negocjacje nie mogą być bezwarunkowe. Według niego Pakistan z zadowoleniem przyjąłby szczere wysiłki przyjaznych państw na rzecz rozwiązania kwestii bezpieczeństwa i utrzymania stabilności regionalnej.

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