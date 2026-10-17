Ponad 100 kobiet poinformowało program Four Corners, że straciły pracę w Australii po zajściu w ciążę lub urodzeniu dziecka. Niemal jedna czwarta z nich pracowała w sektorze publicznym, podaje ABC News Australia.

Uczestniczki dochodzenia opisały różne praktyki pracodawców, w tym ograniczanie godzin pracy, krytykowanie wyników pracy po poinformowaniu o ciąży oraz tak zwane pozorne restrukturyzacje. Dwadzieścia jeden kobiet oświadczyło, że po zwolnieniu dowiedziało się, iż ich stanowiska zostały obsadzone przez inne osoby, niekiedy pod innymi nazwami stanowisk.

Pozew pracownicy agencji nieruchomości

Abby McAuley pracowała jako menedżerka ds. najmu nieruchomości w Ray White Brunswick w Melbourne. Twierdzi, że po dwóch dniach nieobecności z powodu porannych mdłości wróciła do pracy i nie mogła zalogować się do swojego komputera, a później kierownik poinformował ją o rozwiązaniu stosunku pracy.

Według McAuley wcześniej nie otrzymała żadnych ostrzeżeń dotyczących swojej pracy. Zwróciła się do Komisji ds. Uczciwej Pracy, ale mediacja nie przyniosła rezultatu, dlatego obecnie pozywa Ray White Brunswick przed Sądem Federalnym. Jej prawniczka Laura Blandthorn oświadczyła, że doszło do bezpośredniej dyskryminacji ze względu na ciążę, oraz zaznaczyła, że wyjaśnienia dotyczące zwolnienia zmieniały się — od restrukturyzacji biura po zastrzeżenia dotyczące wyników pracy.

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Dyrektor Ray White Brunswick Jamil Alloush oświadczył, że McAuley zwolniono z powodów, które omówiono z nią w momencie zakończenia zatrudnienia. Według niego decyzja była związana z jej zachowaniem w miejscu pracy, o którym informowali inni pracownicy i które, jak twierdził, sam zaobserwował. Odmówił szczegółowego komentowania sprawy, powołując się na postępowanie sądowe.

Skargi i długie oczekiwanie

Inna pracownica, nazwana w materiale jedynie Challis, oświadczyła, że po zajściu w ciążę straciła regularne zmiany w magazynie w Melbourne, gdzie pracowała za pośrednictwem firmy kadrowej OzStaff dla NewCold. Jej prawnicy zwrócili się do Australijskiej Komisji Praw Człowieka. NewCold przekazał, że poważnie traktuje zarzuty dyskryminacji, ale nie będzie komentować sprawy z powodu trwającego postępowania; OzStaff również odmówił komentarza.

Według danych uzyskanych przez Four Corners niemal połowa skarg na podstawie ustawy o dyskryminacji ze względu na płeć, ostatecznie zakończonych w latach 2025–2026, była rozpatrywana ponad rok do ich zakończenia. W latach 2020–2021 takich skarg było 1%. Komisarz ds. dyskryminacji ze względu na płeć Anna Cody przyznała, że długie oczekiwanie utrudnia skarżącym znalezienie nowej pracy i pójście dalej.

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