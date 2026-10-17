Более 100 женщин сообщили программе Four Corners, что потеряли работу в Австралии после беременности или рождения ребенка. Почти четверть из них работали в государственном секторе, сообщает ABC News Australia.

Участницы расследования рассказали о различных практиках работодателей, в частности о сокращении рабочего времени, критике результатов работы после сообщения о беременности и так называемых фиктивных реструктуризациях. Двадцать одна женщина заявила, что после увольнения выяснила: их рабочие места заняли другие люди, иногда под другими названиями должностей.

Иск сотрудницы агентства недвижимости

Эбби Макколи работала менеджером по аренде недвижимости в Ray White Brunswick в Мельбурне. Она утверждает, что после двух дней отсутствия из-за утренней тошноты вернулась на работу и не смогла войти в свой компьютер, а позднее руководитель сообщил ей о прекращении трудовых отношений.

По словам Макколи, ранее она не получала предупреждений относительно своей работы. Она обратилась в Комиссию по справедливому труду, однако медиация не дала результата, поэтому теперь женщина судится с Ray White Brunswick в Федеральном суде. Ее адвокат Лора Бландторн заявила о прямой дискриминации из-за беременности и отметила, что объяснения причин увольнения менялись — от реструктуризации офиса до претензий к результатам работы.

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Директор Ray White Brunswick Джамиль Аллуш заявил, что Макколи уволили по причинам, которые обсуждались с ней в момент прекращения работы. По его словам, решение было связано с ее поведением на рабочем месте, о которой сообщали другие сотрудники и которую он, по его утверждению, наблюдал сам. Он отказался подробно комментировать дело, сославшись на судебное разбирательство.

Жалобы и длительное ожидание

Другая сотрудница, названная в материале только Чаллис, заявила, что после беременности потеряла регулярные смены на складе в Мельбурне, где работала через кадровую компанию OzStaff для NewCold. Ее адвокаты обратились в Австралийскую комиссию по правам человека. NewCold сообщила, что серьезно относится к заявлениям о дискриминации, но не будет комментировать дело из-за текущего производства; OzStaff также отказалась от комментариев.

Согласно данным, полученным Four Corners, почти половина жалоб по Закону о дискриминации по признаку пола, окончательно завершенных в 2025–2026 годах, рассматривалась более года до завершения. В 2020–2021 годах таких жалоб было 1%. Уполномоченная по вопросам дискриминации по признаку пола Анна Коди признала, что длительное ожидание затрудняет заявительницам поиск новой работы и возможность двигаться дальше.

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