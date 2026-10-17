100多名女性向Four Corners节目表示，她们在澳大利亚怀孕或生育后失去了工作。其中近四分之一曾在公共部门工作，澳大利亚广播公司新闻报道。

参与调查的女性讲述了雇主的不同做法，包括减少工作时间、在获悉员工怀孕后批评其工作表现，以及所谓的虚假重组。21名女性表示，她们在被解雇后发现，自己的岗位已由其他人填补，有时使用的是不同的职位名称。

房地产中介员工的诉讼

艾比·麦考利曾在墨尔本的Ray White Brunswick担任房产租赁经理。她称，自己因晨吐缺勤两天后回到工作岗位，无法登录自己的电脑，随后一名经理告知她劳动关系将被终止。

麦考利表示，此前她从未因工作问题收到警告。她向公平工作委员会求助，但调解未果，因此目前正在联邦法院起诉Ray White Brunswick。她的律师劳拉·布兰索恩表示，这是因怀孕而受到的直接歧视，并指出，对解雇原因的解释不断变化——从办公室重组到对工作表现的质疑。

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Ray White Brunswick董事贾米尔·阿卢什表示，麦考利被解雇的原因在其离职时已与她讨论过。他称，该决定与她在工作场所的行为有关，其他员工曾反映这一行为，而他也声称亲自观察到。他以案件正在审理为由，拒绝详细评论此案。

投诉与漫长等待

另一名在报道中仅被称为查利斯的员工表示，她怀孕后失去了在墨尔本一家仓库的固定班次；她通过人力公司OzStaff为NewCold工作。她的律师向澳大利亚人权委员会提出申诉。NewCold表示，其严肃对待歧视指控，但因程序仍在进行而不会就此案置评；OzStaff也拒绝发表评论。

根据Four Corners获得的数据，在2025—2026年最终结案的《性别歧视法》投诉中，近一半在结案前审理超过一年。2020—2021年，此类投诉的比例为1%。性别歧视专员安娜·科迪承认，漫长的等待使申诉人更难找到新工作并继续生活。

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