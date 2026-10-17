ЕС увеличил закупки российского сжиженного газа, несмотря на планы отказаться от него — The Times

Европейский Союз продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на обещания постепенно отказаться от него. По данным The Times, с января по сентябрь в порты ЕС поступило 12,18 млн тонн российского СПГ общей стоимостью 7,88 млрд евро.

В этом году страны-члены Европейского Союза увеличили объемы закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на свои обещания лишить Кремль средств для ведения войны. Об этом говорится в отчете немецкой экологической организации Urgewald, пишет The Times.

В издании напомнили, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил страны ЕС в лицемерии, заявив, что они критикуют его за заключение соглашений с Россией, но сами продолжают закупать российские энергоресурсы. По его словам, ЕС закупил российских энергоресурсов на сумму 250 млрд долларов.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что закупки стран ЕС с 2022 года составили 302 млрд евро. Европейская комиссия оценила эту цифру в 197 млрд евро.

В издании отметили, что импорт российского газа европейскими странами сократился с начала полномасштабной войны в Украине, когда он составлял 45% от общего объема импорта ЕС. Однако Агентство Европейского Союза по сотрудничеству регуляторов энергетики сообщило, что по состоянию на май Россия, как и ранее, поставляла 12% сжиженного природного газа в ЕС. По данным агентства, российский СПГ поставляется в Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды, а трубопроводный газ — в Венгрию, Словакию и Грецию.

Журналисты напомнили, что весной вступил в силу запрет ЕС на краткосрочные контракты на поставку российского газа. Запрет на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ должен вступить в силу в конце года, а на трубопроводный газ — к сентябрю 2027 года. Также европейские страны обязались к следующему году прекратить импорт российской сырой нефти, доля которой составляет от 1% до 3% от общего объема.

Однако, по данным Urgewald, с января по сентябрь в порты ЕС поступило 12,18 млн тонн российского СПГ на сумму 7,88 млрд евро, что на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года. На долю французских портов пришлось три четверти всего объема импорта в ЕС.

«Каждый дополнительный месяц практически непрерывной торговли СПГ означает дополнительные доходы для России, в то время как Украина продолжает ежедневно подвергаться ракетным и дронным ударам», — сказал журналистам активист организации Urgewald Себастьян Реттерс.

Аналитики считают, что Евросоюз может не уложиться в сроки прекращения импорта российских энергоресурсов на фоне низких запасов и высоких цен. В то же время Европейская комиссия настаивает на том, что установленные сроки будут соблюдены.

Источник: The Times

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