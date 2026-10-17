Arabia Saudyjska poinformowała, że przechwyciła i zniszczyła cztery drony w rejonach Rijadu, Prowincji Wschodniej oraz południa kraju. Według Turkiego al-Malikiego, rzecznika kierowanej przez Rijad koalicji wojskowej, jeden z dronów przechwycono nad stolicą.

Al-Maliki przekazał, że drony zostały zniszczone w ciągu ostatnich kilku godzin. Jak informuje NDTV World, Arabia Saudyjska w ostatnim czasie doświadcza ataków rakietowych i dronowych ze strony jemeńskich Huti. Według publikacji celami ataków były obiekty naftowe, tankowce i lotniska królestwa.

Publikacja zauważa, że działania bojowe wznowiły się w lipcu po wieloletniej przerwie. Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej, która wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu w wojnie przeciwko Huti.

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Oświadczenia dotyczące Iranu

Rijad oskarża Iran o zachęcanie Huti do niedawnej eskalacji. Teheran zaprzecza tym oskarżeniom. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że Teheran popiera kompleksowy proces polityczny jako jedyną praktyczną i trwałą drogę do rozwiązania konfliktu na Półwyspie Arabskim.

Aragczi ponownie przedstawił także propozycję Iranu dotyczącą mediacji między stronami. Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Iranu Saeed Khatibzadeh oświadczył, że Rijad nie odpowiedział na tę inicjatywę. Huti i Teheran podkreślają, że ugrupowanie działa niezależnie.

Ataki w Jemenie

Arabia Saudyjska przeprowadzała odwetowe ataki na Huti w Jemenie, gdzie siły rządowe próbują odeprzeć ugrupowanie po jego szybkim natarciu we wrześniu. W sobotę powiązana z Huti agencja informacyjna oskarżyła saudyjskie samoloty wojskowe o atak na budynki mieszkalne w prowincjach Dhamar i Taiz oraz poinformowała o śmierci 12 osób.

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