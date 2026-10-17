沙特阿拉伯称在该国上空摧毁四架无人机——NDTV World

沙特阿拉伯表示，其在利雅得、东部省和该国南部地区拦截并摧毁了四架无人机。据利雅得领导的军事联盟发言人图尔基·马利基称，其中一架无人机是在首都上空被拦截的。

马利基表示，这些无人机在过去数小时内被摧毁。正如NDTV World报道，沙特阿拉伯近期遭到也门胡塞武装的导弹和无人机袭击。该媒体称，袭击目标包括该王国的石油设施、油轮和机场。

该媒体指出，在多年中断后，战斗行动于7月恢复。沙特阿拉伯领导着一个军事联盟，该联盟在对抗胡塞武装的战争中支持也门获得国际承认的政府。

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有关伊朗的声明

利雅得指责伊朗鼓励胡塞武装近期升级局势。德黑兰否认这些指控。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐表示，德黑兰支持全面政治进程，将其视为解决阿拉伯半岛冲突的唯一务实且可持续的途径。

阿拉格齐还重申了伊朗在各方之间进行调解的提议。此前，伊朗外交部副部长赛义德·哈提卜扎德表示，利雅得未回应这一倡议。胡塞武装和德黑兰坚持认为，该组织独立行动。

也门境内的打击

沙特阿拉伯对也门境内的胡塞武装实施了报复性打击，政府军在该组织9月迅速推进后正试图将其击退。周六，一家与胡塞武装有关联的通讯社指责沙特军机袭击了达马尔省和塔伊兹省的住宅楼，并称12人死亡。

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