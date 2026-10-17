Саудовская Аравия заявила, что перехватила и уничтожила четыре беспилотника в районах Эр-Рияда, Восточной провинции и юга страны. По словам представителя возглавляемой Эр-Риядом военной коалиции Турки аль-Малики, один из дронов был перехвачен над столицей.

Аль-Малики сообщил, что беспилотники были уничтожены в течение нескольких последних часов. Как сообщает NDTV World, Саудовская Аравия в последнее время подвергается ракетным и дроновым атакам со стороны йеменских хуситов. По данным издания, целями ударов были нефтяные объекты, танкеры и аэропорты королевства.

Издание отмечает, что боевые действия возобновились в июле после многолетнего перерыва. Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая поддерживает международно признанное правительство Йемена в войне против хуситов.

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Заявления относительно Ирана

Эр-Рияд обвиняет Иран в поощрении недавней эскалации хуситов. Тегеран отрицает эти обвинения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран поддерживает всеобъемлющий политический процесс как единственный практичный и устойчивый путь к урегулированию конфликта на Аравийском полуострове.

Арагчи также повторил предложение Ирана о посредничестве между сторонами. Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявлял, что Эр-Рияд не ответил на эту инициативу. Хуситы и Тегеран настаивают, что группировка действует независимо.

Удары в Йемене

Саудовская Аравия наносила ответные удары по хуситам в Йемене, где правительственные силы пытаются оттеснить группировку после ее стремительного наступления в сентябре. В субботу связанное с хуситами информационное агентство обвинило саудовские военные самолеты в атаке на жилые дома в провинциях Дамар и Таиз и заявило о гибели 12 человек.

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