Pakistan przedłużył zakaz korzystania z jego przestrzeni powietrznej przez samoloty zarejestrowane w Indiach lub eksploatowane, należące bądź leasingowane przez indyjskie linie lotnicze i operatorów. Ograniczenie obejmuje również loty wojskowe i będzie obowiązywać do 24 listopada 2026 roku, informuje Dawn.

Okres obowiązywania ograniczeń

Pakistański Urząd Lotnisk wydał odpowiednią depeszę dla personelu lotniczego NOTAM. Weszła ona w życie w sobotę o godz. 19:45 i będzie obowiązywać do godz. 04:59 24 listopada. Poprzedni okres zakazu miał zakończyć się 24 października.

Nowy NOTAM obejmuje oba pakistańskie rejony informacji powietrznej — Karaczi i Lahaur.

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Tło i wpływ na linie lotnicze

Indie i Pakistan zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla siebie nawzajem pod koniec kwietnia 2025 roku, w związku z zaostrzeniem relacji po śmiertelnym ataku w Pahalgamie. Nowe Delhi oświadczyło, że Islamabad był zamieszany w atak, podczas gdy Pakistan zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi i zaproponował przeprowadzenie neutralnego śledztwa.

Od tego czasu Pakistan wielokrotnie przedłużał zakaz, przez co indyjskie linie lotnicze są zmuszone korzystać z dłuższych i droższych tras. Z dokumentu, który Air India przedłożyła indyjskim urzędnikom w październiku ubiegłego roku, wynika, że koszty paliwa przewoźnika na niektórych rejsach dalekodystansowych wzrosły nawet o 29%, a czas lotu — nawet o trzy godziny. Firma oszacowała roczny wpływ zamknięcia pakistańskiej przestrzeni powietrznej na zysk przed opodatkowaniem na 455 mln dolarów.

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