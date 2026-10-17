Пакистан продлил запрет на использование своего воздушного пространства самолетами, зарегистрированными в Индии или эксплуатируемыми, принадлежащими либо арендуемыми индийскими авиакомпаниями и операторами. Ограничение также распространяется на военные рейсы и будет действовать до 24 ноября 2026 года, сообщает Dawn.

Срок действия ограничений

Управление аэропортов Пакистана выпустило соответствующее извещение для авиационного персонала NOTAM. Оно вступило в силу в субботу в 19:45 и будет действовать до 04:59 24 ноября. Предыдущий срок запрета должен был истечь 24 октября.

Новый NOTAM распространяется на оба района полетной информации Пакистана — Карачи и Лахор.

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Предыстория и влияние на авиакомпании

Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство друг для друга в конце апреля 2025 года на фоне обострения отношений после смертельного нападения в Пахалгаме. Нью-Дели заявлял о причастности Исламабада к атаке, тогда как Пакистан отрицал любое участие и предлагал провести нейтральное расследование.

С тех пор Пакистан неоднократно продлевал запрет, из-за чего индийские авиакомпании вынуждены использовать более длинные и дорогие маршруты. Согласно документу, который Air India подала индийским чиновникам в октябре прошлого года, расходы перевозчика на топливо на отдельных дальнемагистральных рейсах выросли до 29%, а продолжительность полетов — до трех часов. Компания оценила ежегодное влияние закрытия пакистанского воздушного пространства на прибыль до налогообложения в 455 млн долларов.

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