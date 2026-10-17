Пакистан продовжив заборону для індійських літаків до 24 листопада — Dawn

Пакистан продовжив заборону на використання свого повітряного простору літаками, зареєстрованими в Індії або такими, що експлуатуються, належать чи орендуються індійськими авіакомпаніями та операторами. Обмеження також поширюється на військові рейси й діятиме до 24 листопада 2026 року, повідомляє Dawn.

Строк дії обмежень

Пакистанське управління аеропортів видало відповідне повідомлення для авіаційного персоналу NOTAM. Воно набуло чинності в суботу о 19:45 та діятиме до 04:59 24 листопада. Попередній строк заборони мав завершитися 24 жовтня.

Новий NOTAM поширюється на обидва райони польотної інформації Пакистану — Карачі та Лахорі.

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Передісторія та вплив на авіакомпанії

Індія та Пакистан закрили повітряний простір одне для одного наприкінці квітня 2025 року на тлі загострення відносин після смертельного нападу в Пахалгамі. Нью-Делі заявляв про причетність Ісламабада до атаки, тоді як Пакистан заперечував будь-яку участь і пропонував провести нейтральне розслідування.

Відтоді Пакистан неодноразово продовжував заборону, через що індійські авіакомпанії змушені використовувати довші та дорожчі маршрути. За даними документа, який Air India подала індійським посадовцям у жовтні минулого року, витрати перевізника на пальне на окремих далеких рейсах зросли до 29%, а тривалість польотів — до трьох годин. Компанія оцінила щорічний вплив закриття пакистанського повітряного простору на прибуток до оподаткування у 455 млн доларів.

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