据Dawn报道，巴基斯坦延长了对在印度注册、由印度航空公司和运营商运营、拥有或租赁的飞机使用其领空的禁令。该限制也适用于军用航班，将持续至2026年11月24日。

限制的有效期

巴基斯坦机场管理局发布了相关的航空人员通知（NOTAM）。该通知于周六19时45分生效，将持续至11月24日04时59分。此前的禁令原定于10月24日到期。

新的NOTAM适用于巴基斯坦的两个飞行情报区——卡拉奇和拉合尔。

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背景及对航空公司的影响

2025年4月底，在帕哈尔加姆发生致命袭击、双方关系加剧紧张的背景下，印度和巴基斯坦相互关闭了领空。新德里称伊斯兰堡与此次袭击有关，而巴基斯坦否认有任何参与，并提议进行中立调查。

此后，巴基斯坦多次延长禁令，迫使印度航空公司采用更长且成本更高的航线。根据印度航空去年10月提交给印度官员的一份文件，该航空公司在部分远程航班上的燃油成本最多增加29%，飞行时间最多增加3小时。该公司估计，关闭巴基斯坦领空对其税前利润的年度影响为4.55亿美元。

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