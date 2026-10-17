17 października w Stanach Zjednoczonych odbywają się tysiące protestów ruchu No Kings w ramach ogólnokrajowego dnia działań, w związku z rozpoczęciem wcześniejszego głosowania w wielu stanach. Poprzednie ogólnokrajowe akcje koalicji No Kings były wymierzone w prezydenta Donalda Trumpa i politykę jego administracji, informuje The Hill. Koalicja zapowiedziała wydarzenia 17 października w ubiegłym miesiącu jako skoordynowaną kampanię na rzecz zwiększenia udziału we wcześniejszym głosowaniu.

Marsz w Waszyngtonie

W Waszyngtonie uczestnicy akcji przeszli od Białego Domu do Kapitolu Stanów Zjednoczonych z transparentem „Twój głos to twój głos”. Inni demonstranci trzymali plakaty z napisami „Proamerykańscy, przeciw Trumpowi” oraz „Ręce precz od mojego głosu”.

Apele o wcześniejsze głosowanie

Podczas akcji w Dallas przedstawicielka lokalnej organizacji społecznej Texas Organizing Project Teresa Cox wezwała wyborców w Teksasie do wcześniejszego głosowania. Okres wcześniejszego głosowania w stanie ma rozpocząć się w poniedziałek. Wezwała również obywateli do zapoznawania się z kwestiami i kandydatami oraz do samodzielnego podejmowania świadomych decyzji.

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Na wiecu w Atlancie członek rady miejskiej Michael Julian Bond wezwał uczestników do wypełnienia obowiązku obywatelskiego w okresie wcześniejszego głosowania. W stanie Georgia trwa on od 13 do 30 października.

Poprzednie akcje

W marcu w całym kraju odbyło się ponad 3 tysiące demonstracji No Kings po decyzji administracji Trumpa o rozpoczęciu operacji wojskowych przeciwko Iranowi. Organizatorzy dwóch ogólnokrajowych dni protestów w ubiegłym roku oświadczyli, że w czerwcu w akcjach wzięło udział około 5 milionów osób, a w październiku — 7 milionów.

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