17 октября в Соединенных Штатах проходят тысячи протестов движения No Kings в рамках общенационального дня действий на фоне начала досрочного голосования во многих штатах. Предыдущие общенациональные акции коалиции No Kings были направлены против президента Дональда Трампа и политики его администрации, сообщает The Hill. Коалиция анонсировала мероприятия 17 октября в прошлом месяце как скоординированную кампанию по активизации участия в досрочном голосовании.

Марш в Вашингтоне

В Вашингтоне участники акции прошли от Белого дома до Капитолия США с баннером «Ваш голос — это ваш голос». Другие демонстранты держали плакаты с надписями «Проамериканские, против Трампа» и «Руки прочь от моего голоса».

Призывы голосовать досрочно

На акции в Далласе представительница местной общественной организации Texas Organizing Project Тереза Кокс призвала избирателей Техаса голосовать досрочно. Период досрочного голосования в штате должен начаться в понедельник. Она также призвала граждан изучать вопросы и кандидатов и самостоятельно принимать информированные решения.

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На митинге в Атланте член городского совета Майкл Джулиан Бонд призвал участников воспользоваться своим гражданским долгом в период досрочного голосования. В штате Джорджия он длится с 13 по 30 октября.

Предыдущие акции

В марте по всей стране состоялось более 3 тысяч демонстраций No Kings после решения администрации Трампа начать военные операции против Ирана. Организаторы двух общенациональных дней протестов в прошлом году заявляли, что в июне в акциях приняли участие около 5 миллионов человек, а в октябре — 7 миллионов.

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