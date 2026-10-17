10月17日，美国各地举行数千场“No Kings”运动抗议活动，作为全国行动日的一部分，适逢许多州开始提前投票。此前“No Kings”联盟举行的全国性行动针对总统唐纳德·特朗普及其政府的政策，《国会山报》报道。该联盟上个月宣布10月17日的活动，称其为一项旨在提高提前投票参与度的协调行动。

华盛顿游行

在华盛顿，活动参与者从白宫步行至美国国会大厦，举着写有“你的投票就是你的声音”的横幅。其他示威者举着写有“亲美国，反特朗普”和“别碰我的选票”的标语牌。

呼吁提前投票

在达拉斯举行的活动上，当地公民组织“得州组织项目”（Texas Organizing Project）的代表特蕾莎·考克斯呼吁得州选民提前投票。该州的提前投票期预计于周一开始。她还呼吁公民了解议题和候选人，并独立作出知情决定。

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在亚特兰大的一场集会上，市议员迈克尔·朱利安·邦德呼吁参与者在提前投票期间履行公民义务。在佐治亚州，该期间为10月13日至30日。

此前的行动

3月，在特朗普政府决定对伊朗发动军事行动后，全国各地举行了超过3000场“No Kings”示威活动。去年两次全国抗议日的组织者表示，6月约有500万人参加活动，10月则有700万人参加。

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