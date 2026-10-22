Premier Polski Donald Tusk podjął decyzję o dodatkowej wypłacie dla policjanta Łukasza Szenia, który wraz z partnerem ewakuował 17 osób z płonącego budynku mieszkalnego w Chorzowie. O decyzji szefa rządu informuje Interia.

Tusk napisał w serwisie społecznościowym X, że Szeń wyprowadził z ogarniętego ogniem budynku 17 osób i zapłacił za to własnym zdrowiem. Według premiera dodatkowe świadczenie pieniężne zostanie przyznane z puli premiera. Wysokości wypłaty nie podano.

Pożar w Chorzowie

Pożar wybuchł w sierpniu 2025 roku przy ulicy Morcinka w Chorzowie. W chwili zgłoszenia Szeń pełnił służbę i przybył na miejsce wraz z partnerem Patrykiem. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, a część mieszkańców pozostawała w mieszkaniach: jedna kobieta była odcięta od wyjścia, a druga zamknięta w lokalu.

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Policjanci rozpoczęli ewakuację, nie czekając na przybycie posiłków. Łącznie wyprowadzili z budynku 17 osób. Jeden mężczyzna zginął w pożarze, a jego partnerka, według redakcji, uratowała się, wyskakując z okna na drugim piętrze.

Stan zdrowia policjanta

Sam Szeń opuścił miejsce zdarzenia w karetce pogotowia. Początkowo lekarze oczekiwali, że objawy w postaci niekontrolowanych ruchów mięśni ustąpią, jednak dwa miesiące po pożarze zdiagnozowano u niego zespół Lance’a-Adamsa — rzadką i nieuleczalną chorobę mózgu spowodowaną niedoborem tlenu.

W sierpniu 2026 roku komisja medyczna uznała policjanta za całkowicie niezdolnego do dalszej służby. W rozmowie z Wirtualną Polską Szeń powiedział również, że po pożarze doświadcza traumy i czekał na decyzję w sprawie renty inwalidzkiej, którą przyznaje organ emerytalny polskiego MSW.

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