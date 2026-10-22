Премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о дополнительной выплате полицейскому Лукашу Шеню, который вместе с напарником эвакуировал 17 человек из горящего жилого дома в Хожуве. О решении главы правительства сообщает Interia.

Туск заявил в социальной сети X, что Шень вывел из охваченного огнем здания 17 человек и заплатил за это собственным здоровьем. По словам премьера, дополнительное денежное обеспечение предоставят из премьерского пула. Размер выплаты не уточняется.

Пожар в Хожуве

Пожар произошел в августе 2025 года на улице Морцинка в Хожуве. На момент вызова Шень нес службу и прибыл на место вместе с напарником Патриком. Пламя быстро распространялось, а часть жильцов оставалась в квартирах: одна женщина была отрезана от выхода, другая — заперта в жилище.

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Полицейские начали эвакуацию, не дожидаясь прибытия подкрепления. Всего они вывели из дома 17 человек. Один мужчина погиб во время пожара, а его партнерша, по данным издания, спаслась, выпрыгнув из окна второго этажа.

Состояние здоровья полицейского

Сам Шень покинул место происшествия в автомобиле скорой помощи. Сначала врачи ожидали, что симптомы в виде неконтролируемых движений мышц пройдут, однако через два месяца после пожара ему диагностировали синдром Ланса—Адамса — редкое и неизлечимое заболевание мозга, вызванное нехваткой кислорода.

В августе 2026 года медицинская комиссия признала полицейского полностью непригодным к дальнейшей службе. В разговоре с Wirtualna Polska Шень также рассказал, что переживает травму после пожара и ждал решения по поводу пенсии по инвалидности, которую назначает пенсионное управление польского МВД.

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