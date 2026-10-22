W mieście McKinney w stanie Teksas zatrzymano 17-letniego chłopaka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na republikańskiego kongresmena Keitha Selfa oraz ataku w imieniu ugrupowania Państwo Islamskie (ISIL). Informuje o tym The National.

Zatrzymanie po zakupie broni

Według stacji WFAA, która powołała się na źródła w organach ścigania, nastolatek został zatrzymany 5 października po zakupie broni palnej. Według tych źródeł młody człowiek niedawno uległ radykalizacji.

Nazwisko podejrzanego nie zostało ujawnione. Federalne Biuro Śledcze USA odmówiło komentarza. Nie sprecyzowano również, w jaki sposób organy ścigania dowiedziały się o domniemanym planie ani jak długo obserwowały podejrzanego.

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Reakcja kongresmena

Keith Self podziękował FBI i funkcjonariuszom organów ścigania za ich pracę. Oświadczył, że groźby i inne konsekwencje nie zmuszą go do rezygnacji ze stanowiska w sprawie przeciwdziałania radykalnemu islamowi w USA.

Self jest zwolennikiem prezydenta Donalda Trumpa. Wraz z innym przedstawicielem Teksasu, Chipem Royem, założył w tym roku grupę Sharia-Free America Caucus, która sprzeciwia się temu, co jej członkowie uważają za szerzenie się radykalnego islamu w kraju. Krytycy, jak zaznacza publikacja, nazywają zwiększoną uwagę poświęcaną społeczności muzułmańskiej islamofobiczną i potencjalnie mającą na celu mobilizację republikańskich wyborców przed ważnymi wyborami.

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