В городе Маккинни, штат Техас, задержали 17-летнего юношу по подозрению в подготовке покушения на конгрессмена-республиканца Кита Селфа и атаки от имени группировки «Исламское государство» (ИГИЛ). Об этом сообщает The National.

Задержание после покупки оружия

По информации телеканала WFAA, который сослался на источники в правоохранительных органах, подростка задержали 5 октября после покупки огнестрельного оружия. По словам этих источников, юноша недавно радикализировался.

Имя подозреваемого не раскрывается. Федеральное бюро расследований США отказалось от комментариев. Также не уточняется, как правоохранители узнали о предполагаемом плане и в течение какого времени следили за подозреваемым.

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Реакция конгрессмена

Кит Селф поблагодарил ФБР и правоохранителей за работу. Он заявил, что угрозы и другие последствия не заставят его отказаться от позиции по противодействию радикальному исламу в США.

Селф является сторонником президента Дональда Трампа. Вместе с другим представителем Техаса Чипом Роем он в этом году основал группу Sharia-Free America Caucus, которая выступает против того, что ее участники считают распространением радикального ислама в стране. Критики, как отмечает издание, называют усиленное внимание к мусульманской общине исламофобским и таким, которое может быть направлено на мобилизацию республиканских избирателей перед крупными выборами.

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