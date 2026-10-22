据《The National》报道，在得克萨斯州麦金尼市，一名17岁少年因涉嫌策划刺杀共和党籍国会议员基思·塞尔夫，以及以“伊斯兰国”（ISIL）组织名义发动袭击而被拘留。

购枪后被拘留

据援引执法部门消息人士的WFAA电视台报道，这名少年于10月5日在购买枪支后被拘留。上述消息人士称，这名少年最近发生了激进化。

嫌疑人的姓名尚未公布。美国联邦调查局拒绝置评。执法部门如何得知这一疑似计划，以及对嫌疑人监视了多长时间，也未被说明。

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国会议员的回应

基思·塞尔夫感谢联邦调查局和执法人员的工作。他表示，威胁及其他后果不会迫使他放弃在美国反对激进伊斯兰主义的立场。

塞尔夫是总统唐纳德·特朗普的支持者。今年，他与另一名得州众议员奇普·罗伊共同成立了“无沙里亚法美国党团”（Sharia-Free America Caucus），该团体反对其成员认为的激进伊斯兰主义在美国的传播。该媒体指出，批评人士称，对穆斯林社区的更多关注带有伊斯兰恐惧症色彩，并且可能旨在在重大选举前动员共和党选民。

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