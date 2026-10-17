Пакистан заявил об уничтожении постов талибов на границе — Dawn

В секторе Куррам на пакистано-афганской границе пакистанские силы безопасности открыли огонь в ответ на обстрел с афганской стороны, сообщил государственный телеканал PTV News.

Как сообщает Dawn, PTV News и государственное информагентство Associated Press of Pakistan (APP) со ссылкой на источники в силовых структурах заявили, что силы афганского «Талибана» открыли огонь, чтобы содействовать действиям «террористов».

Заявления об ответных ударах

По версии PTV News, пакистанская армия применила тяжёлое вооружение, уничтожила несколько постов афганских талибов и вынудила их личный состав покинуть позиции.

APP со ссылкой на источники в силовых структурах также сообщило, что во время действий пакистанской армии вдоль границы в районе Гузгархи могли погибнуть несколько представителей афганского «Талибана».

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Артиллерийский обстрел

По данным источников APP, в Верхнем Курраме пакистанская армия обстреляла из артиллерии пост Топсар и базовый лагерь Шипола. Источники утверждают, что лагерь Шипола был полностью уничтожен.

На момент публикации обмен огнём в этом районе продолжался, отметило APP.

Накануне представитель МИД Пакистана Саджад Хайдер Хан заявил, что Исламабад не отказывается от диалога с представителями Афганистана, однако переговоры не могут быть безусловными. По его словам, Пакистан приветствовал бы искренние усилия дружественных государств по решению вопросов безопасности и поддержанию региональной стабильности.

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