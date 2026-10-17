法国已展开调查，此前警方在敦刻尔克的一场学生抗议活动中使用了Masstech VEZI越野车。该车辆由英国资金购买，用于打击非法穿越英吉利海峡的行为。《卫报》报道称。

法国负责内政事务的部长洛朗·努涅斯办公室确认，已就使用这辆车辆的原因展开调查。该车辆原本用于在海岸开展行动，以阻止寻求庇护者试图登上船只横渡海峡。

敦刻尔克事件

据法国BFM TV报道，10月10日，VEZI高速行驶，倒车后又再次向前行驶。一个垃圾箱卡在车辆前轮下，车辆拖着它前行。视频中可以听到学生们从越野车行驶路线中跑开时的尖叫声。

据报道，一名14岁女孩在该事件中受伤。她因血肿被送往医院，随后出院；目前正在康复。

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法国的学生抗议已持续第三周。据估计，约有16万人参与抗议，原因是学校建筑状况以及教师短缺。示威参与者还批评了警方在两处地点使用催泪瓦斯后的行动。

用于海岸行动的车辆

Masstech VEZI是一款配有加固格栅的全地形车辆，适合在沙丘和海滩上行驶。该车是在2018年1月签署的英法桑德赫斯特协议框架下采购的。该协议规定英国向法国提供财政支持，以应对非正规移民。

根据法国一项关于英法边境安排的跨党派议会调查结论，依据桑德赫斯特协议采购了9辆此类专用车辆。文件指出，通过该计划资助的设备必须直接有助于打击前往英国的非法移民。

帮助该国北部寻求庇护者的法国协会Utopia 56表示，在学生抗议活动中使用越野车的做法，类似于在海滩上追赶人们所使用的战术。英国外交部拒绝置评。

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