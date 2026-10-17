We Francji wszczęto dochodzenie po tym, jak policja w Dunkierce użyła podczas uczniowskiego protestu pojazdu terenowego Masstech VEZI, kupionego za brytyjskie środki w celu przeciwdziałania nielegalnym przeprawom przez kanał La Manche. Informuje o tym The Guardian.

Biuro francuskiego ministra spraw wewnętrznych Laurenta Nuñeza potwierdziło wszczęcie dochodzenia w sprawie przyczyn użycia pojazdu przeznaczonego do operacji na wybrzeżu przeciwko próbom wsiadania przez osoby ubiegające się o azyl do łodzi w celu przeprawy przez kanał.

Incydent w Dunkierce

Według francuskiej stacji telewizyjnej BFM TV, 10 października VEZI poruszał się z prędkością, cofał, a następnie ponownie ruszył do przodu. Pod przednim kołem pojazdu zaklinował się kosz na śmieci, który samochód ciągnął za sobą. Na nagraniu słychać krzyki uczniów uciekających z drogi pojazdu terenowego.

Według doniesień w wyniku incydentu poszkodowana została 14-letnia dziewczynka. Trafiła do szpitala z krwiakiem, a następnie została wypisana; wraca do zdrowia.

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Uczniowskie protesty we Francji trwają trzeci tydzień. Szacuje się, że bierze w nich udział około 160 tys. osób, protestujących z powodu stanu budynków szkolnych i niedoboru nauczycieli. Uczestnicy demonstracji krytykowali również działania policji po użyciu gazu łzawiącego w dwóch miejscach.

Pojazdy do operacji przybrzeżnych

Masstech VEZI to pojazd terenowy ze wzmocnionymi osłonami, przystosowany do poruszania się po wydmach i plażach. Był kupowany w ramach anglo-francuskiego porozumienia Sandhurst, podpisanego w styczniu 2018 roku. Przewiduje ono wsparcie finansowe Wielkiej Brytanii dla Francji w przeciwdziałaniu nieregularnej migracji.

Zgodnie z ustaleniami ponadpartyjnego dochodzenia parlamentarnego we Francji dotyczącego anglo-francuskich porozumień granicznych, na warunkach porozumienia Sandhurst kupiono dziewięć takich specjalistycznych pojazdów. W dokumencie wskazano, że sprzęt finansowany w ramach tego programu ma bezpośrednio przyczyniać się do zwalczania nielegalnej migracji do Wielkiej Brytanii.

Francuskie stowarzyszenie Utopia 56, które pomaga osobom ubiegającym się o azyl na północy kraju, oświadczyło, że praktyka używania pojazdów terenowych podczas uczniowskich protestów przypomina taktykę stosowaną na plażach do ścigania ludzi. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odmówiło komentarza.

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