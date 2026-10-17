У Франції розпочали розслідування після того, як у Дюнкерку під час учнівського протесту поліція використала позашляховик Masstech VEZI, придбаний за британські кошти для протидії нелегальним перетинам Ла-Маншу. Про це повідомляє The Guardian.

В офісі міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса підтвердили відкриття розслідування щодо причин використання автомобіля, призначеного для операцій на узбережжі проти спроб шукачів притулку сісти в човни для переправлення через протоку.

Інцидент у Дюнкерку

За даними французького телеканалу BFM TV, 10 жовтня VEZI рухався на швидкості, здавав назад, а потім знову рушив уперед. Під переднім колесом автомобіля застряг контейнер для сміття, який він тягнув за собою. На відео чути крики учнів, які розбігалися з дороги позашляховика.

За повідомленнями, внаслідок інциденту постраждала 14-річна дівчина. Її доправили до лікарні з гематомою, згодом виписали; вона відновлюється.

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Учнівські протести у Франції тривають третій тиждень. За оцінками, в них беруть участь близько 160 тисяч людей, які виступають через стан шкільних будівель і нестачу вчителів. Учасники акцій також критикували дії поліції після застосування сльозогінного газу у двох місцях.

Автомобілі для берегових операцій

Masstech VEZI — всюдихід із посиленими решітками, придатний для пересування дюнами та пляжами. Його закуповували в межах англо-французької угоди Sandhurst, підписаної у січні 2018 року. Вона передбачає фінансову підтримку Франції з боку Великої Британії для протидії нерегулярній міграції.

Згідно з висновками міжпартійного парламентського розслідування у Франції щодо англо-французьких прикордонних домовленостей, за умовами угоди Sandhurst придбали дев'ять таких спеціалізованих автомобілів. У документі зазначено, що обладнання, профінансоване за цією програмою, має безпосередньо сприяти боротьбі з нелегальною міграцією до Великої Британії.

Французька асоціація Utopia 56, яка допомагає шукачам притулку на півночі країни, заявила, що практика використання позашляховиків під час учнівських протестів схожа на тактику, яку застосовують на пляжах для переслідування людей. Міністерство внутрішніх справ Великої Британії від коментарів відмовилося.

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