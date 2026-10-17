Во Франции начали расследование после того, как полиция в Дюнкерке использовала во время ученического протеста внедорожник Masstech VEZI, приобретенный на британские средства для противодействия незаконным пересечениям Ла-Манша. Об этом сообщает The Guardian.

В офисе министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса подтвердили начало расследования причин использования автомобиля, предназначенного для операций на побережье против попыток просителей убежища сесть в лодки для переправы через пролив.

Инцидент в Дюнкерке

По данным французского телеканала BFM TV, 10 октября VEZI двигался на скорости, сдавал назад, а затем вновь поехал вперед. Под передним колесом автомобиля застрял мусорный контейнер, который он тащил за собой. На видео слышны крики учеников, разбегавшихся с дороги внедорожника.

Сообщается, что в результате инцидента пострадала 14-летняя девочка. Ее доставили в больницу с гематомой, позднее выписали; она восстанавливается.

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Ученические протесты во Франции продолжаются третью неделю. По оценкам, в них участвуют около 160 тысяч человек, выступающих из-за состояния школьных зданий и нехватки учителей. Участники акций также критиковали действия полиции после применения слезоточивого газа в двух местах.

Автомобили для береговых операций

Masstech VEZI — вездеход с усиленными решетками, пригодный для передвижения по дюнам и пляжам. Его закупали в рамках англо-французского соглашения Sandhurst, подписанного в январе 2018 года. Оно предусматривает финансовую поддержку Франции со стороны Великобритании для противодействия нерегулярной миграции.

Согласно выводам межпартийного парламентского расследования во Франции по англо-французским пограничным договоренностям, по условиям соглашения Sandhurst были приобретены девять таких специализированных автомобилей. В документе указано, что оборудование, профинансированное по этой программе, должно напрямую способствовать борьбе с нелегальной миграцией в Великобританию.

Французская ассоциация Utopia 56, помогающая просителям убежища на севере страны, заявила, что практика использования внедорожников во время ученических протестов напоминает тактику, применяемую на пляжах для преследования людей. Министерство внутренних дел Великобритании отказалось от комментариев.

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