墨西哥的生育率显著下降：在该国首都墨西哥城，生育率仅为每名女性0.8个孩子。与此同时，根据国家统计机构INEGI开展的2025年人口普查间期调查结果，该国人口已超过1.3亿。

据Mexico News Daily报道，该媒体对来自墨西哥九座城市的35名25至35岁人士进行了探索性调查。其中13人表示不想要孩子。这项调查并不代表整个国家，但参与者经常提及相同的原因：收入不足、住房问题、缺乏安全感、健康问题、气候危机以及没有稳定伴侣。

成本与不稳定性

在22名想要孩子或考虑未来要孩子的受访者中，一些人表示，他们首先希望改善财务状况或找到固定伴侣。三名受访者指出，由于健康或生育能力问题，他们无法怀孕。

根据该媒体基于ENIGH家庭收入和支出调查数据、Data México信息及参考价格作出的估算，一个居住在墨西哥城、克雷塔罗、莱昂、蒙特雷或圣米格尔-德阿连德自有住房内的四口之家，每月需要29,500至48,000墨西哥比索。计算包括食品、服装、公立学校支出、交通、公用事业费用、通信、医疗服务以及应对突发情况的储备。

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该媒体指出，即使在这些城市拥有两份平均收入，也无法覆盖估算的预算和紧急需求储蓄。已经有一两个孩子的受访者也表示，由于成本、居住空间不足以及希望投入更多时间陪伴孩子，他们会限制家庭规模。

安全与对未来的担忧

调查参与者还提到了该国缺乏安全感的问题。根据2026年全国受害者经历与公共安全感知调查ENVIPE，在调查期间，74%的墨西哥成年居民认为自己所在的州不安全。这种感知比例最高的是墨西哥州，为90%；其次是莫雷洛斯州，为88.7%；以及塔巴斯科州，为87.6%。

一些受访者还将可能出现的水资源短缺、全球变暖、战争以及对未来的不确定性列为担忧因素。已经成为母亲的女性提到了怀孕期间的身体负担、激素变化、健康风险以及职业生涯中断。

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