W Meksyku współczynnik dzietności znacząco spadł: w stolicy kraju, mieście Meksyk, wynosi zaledwie 0,8 dziecka na kobietę. Jednocześnie liczba ludności państwa przekroczyła 130 mln osób, wynika z rezultatów badania międzyspisowego za 2025 rok, przeprowadzonego przez krajową agencję statystyczną INEGI.

Jak podaje Mexico News Daily, redakcja przeprowadziła sondaż badawczy wśród 35 osób w wieku od 25 do 35 lat z dziewięciu meksykańskich miast. Spośród nich 13 stwierdziło, że nie chce mieć dzieci. Sondaż nie jest reprezentatywny dla całego kraju, jednak jego uczestnicy często wskazywali te same przyczyny: niewystarczające dochody, problemy mieszkaniowe, brak bezpieczeństwa, problemy zdrowotne, kryzys klimatyczny oraz brak stałego partnera.

Koszty i niestabilność

Spośród 22 respondentów, którzy chcą mieć dzieci lub rozważają to w przyszłości, część przekazała, że przede wszystkim chce poprawić swoją sytuację finansową lub znaleźć stałego partnera. Trzech respondentów zaznaczyło, że nie mogli począć dziecka z powodu problemów zdrowotnych lub z płodnością.

Według szacunków redakcji opartych na danych z badania dochodów i wydatków gospodarstw domowych ENIGH, informacjach Data México oraz cenach referencyjnych, czteroosobowa rodzina mieszkająca we własnym lokum w mieście Meksyk, Querétaro, León, Monterrey lub San Miguel de Allende potrzebuje od 29 500 do 48 000 pesos meksykańskich miesięcznie. W kalkulacji uwzględniono żywność, odzież, wydatki na szkołę publiczną, transport, media, łączność, opiekę medyczną oraz rezerwę na nieprzewidziane sytuacje.

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Redakcja zauważa, że nawet dwa przeciętne dochody w tych miastach nie pokrywają wyliczonego budżetu i oszczędności na nagłe potrzeby. Respondenci, którzy mają już jedno lub dwoje dzieci, również mówili, że ograniczają wielkość rodziny ze względu na koszty, brak przestrzeni mieszkaniowej oraz chęć poświęcania dzieciom więcej czasu.

Bezpieczeństwo i obawy o przyszłość

Uczestnicy sondażu powoływali się również na poczucie zagrożenia w kraju. Według Krajowego Badania Wiktymizacji i Postrzegania Bezpieczeństwa Publicznego ENVIPE za 2026 rok, 74% dorosłych mieszkańców Meksyku uznawało swój stan za niebezpieczny w okresie badania. Najwyższe wskaźniki takiego postrzegania odnotowano w stanie Meksyk — 90%, stanie Morelos — 88,7% oraz Tabasco — 87,6%.

Niektórzy respondenci wskazali również na możliwe niedobory wody, globalne ocieplenie, wojny i niepewność co do przyszłości jako czynniki budzące niepokój. Kobiety, które już zostały matkami, wspominały o fizycznym obciążeniu podczas ciąży, zmianach hormonalnych, zagrożeniach dla zdrowia oraz przerwie w karierze.

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