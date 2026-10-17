В Мексике существенно снизилась рождаемость: в столице страны, Мехико, ее уровень составляет всего 0,8 ребенка на одну женщину. В то же время население государства превысило 130 млн человек, свидетельствуют результаты межпереписного исследования за 2025 год, проведенного агентством национальной статистики INEGI.

Как сообщает Mexico News Daily, издание провело исследовательский опрос 35 человек в возрасте от 25 до 35 лет из девяти мексиканских городов. Из них 13 заявили, что не хотят иметь детей. Этот опрос не является репрезентативным для всей страны, однако его участники часто называли одни и те же причины: недостаток доходов, жилищные проблемы, небезопасность, проблемы со здоровьем, климатический кризис и отсутствие постоянного партнера.

Расходы и нестабильность

Среди 22 опрошенных, которые хотят детей или рассматривают это в будущем, часть сообщила, что прежде всего стремится укрепить финансовое положение или найти постоянного партнера. Трое респондентов отметили, что не смогли зачать ребенка из-за проблем со здоровьем или фертильностью.

По оценке издания на основе данных обследования доходов и расходов домохозяйств ENIGH, информации Data México и справочных цен, семье из четырех человек, живущей в собственном жилье в Мехико, Керетаро, Леоне, Монтеррее или Сан-Мигель-де-Альенде, необходимо от 29 500 до 48 000 мексиканских песо в месяц. В расчет включили питание, одежду, расходы на государственную школу, транспорт, коммунальные услуги, связь, медицинскую помощь и резерв на непредвиденные ситуации.

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Издание отмечает, что даже два средних дохода в этих городах не покрывают рассчитанный бюджет и сбережения на экстренные нужды. Респонденты, у которых уже есть один или двое детей, также говорили, что ограничивают размер семьи из-за расходов, недостатка жилого пространства и желания уделять детям больше времени.

Безопасность и опасения за будущее

Участники опроса также ссылались на ощущение небезопасности в стране. Согласно Национальному исследованию виктимизации и восприятия общественной безопасности ENVIPE за 2026 год, 74% взрослых жителей Мексики считали свой штат небезопасным в период исследования. Наивысшие показатели такого восприятия зафиксировали в штате Мехико — 90%, штате Морелос — 88,7% и Табаско — 87,6%.

Некоторые респонденты также назвали среди факторов беспокойства возможный дефицит воды, глобальное потепление, войны и неопределенность относительно будущего. Женщины, уже ставшие матерями, упоминали физическую нагрузку во время беременности, гормональные изменения, риски для здоровья и перерыв в карьере.

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