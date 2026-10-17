以色列警方已就有关定居者在以色列占领的约旦河西岸泰贝村涉嫌袭击欧洲外交官的报道展开调查。据德国之声报道，访问团成员包括比利时总领事、法国和波兰外交官，以及法国城市欧努瓦-艾姆里市长。

车辆受损

比利时外交部长马克西姆·普雷沃表示，蒙面定居者袭击了巴勒斯坦人、天主教代表、西方外交官和官员。他称，一辆比利时车辆也在事件中受损。

根据目击者证词，法国、比利时和波兰使馆的车辆抵达了泰贝——一个以基督徒为主的村庄。据这些消息，定居者来到该地区是为了阻止巴勒斯坦人采摘橄榄。

据报道，蒙面男子用越野车包围了一辆外交车辆，要求出示证件并砸碎了车窗。

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以色列当局的反应

一名目击者和两名外交官向法新社表示，定居者殴打了78岁的欧努瓦-艾姆里市长贝尔纳·博杜。两名与他交谈过的人告诉法新社，市长受了伤，但无需住院治疗。

以色列外交部长吉德翁·萨尔谴责以色列骚乱参与者在泰贝地区实施的暴力行为。以色列军方另行表示，外交官的访问未与其协调，且事件现场没有军方人员。

据德国之声消息，约旦河西岸当前的橄榄收获季伴随着高水平暴力事件。定居者正试图以身体阻拦的方式阻止巴勒斯坦人收获农作物。

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