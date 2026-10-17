Израильская полиция начала расследование сообщений о предполагаемом нападении поселенцев на европейских дипломатов в деревне Тайбе на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Среди участников визита были генеральный консул Бельгии, дипломаты Франции и Польши, а также мэр французского города Олнуа-Эмери, сообщает Deutsche Welle.

Поврежденный автомобиль

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что поселенцы в масках атаковали палестинцев, католических представителей, западных дипломатов и чиновников. По его словам, во время инцидента также был поврежден бельгийский автомобиль.

По свидетельствам очевидцев, автомобили посольств Франции, Бельгии и Польши прибыли в Тайбе — деревню с преимущественно христианским населением. Поселенцы, согласно этим данным, прибыли в район, чтобы помешать палестинцам собирать оливки.

Мужчины в масках, как сообщается, окружили один из дипломатических автомобилей внедорожниками, потребовали предъявить документы и разбили окно.

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Реакция израильских властей

Свидетель и двое дипломатов сообщили агентству AFP, что поселенцы избили 78-летнего мэра Олнуа-Эмери Бернара Боду. Два человека, говорившие с ним, заявили AFP, что мэр получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил насилие со стороны израильских участников беспорядков в районе Тайбе. Отдельно израильские военные заявили, что визит дипломатов не был согласован с ними и что военных на месте инцидента не было.

По данным Deutsche Welle, нынешний сезон сбора оливок на Западном берегу реки Иордан сопровождается высоким уровнем насилия. Поселенцы пытаются физически препятствовать палестинцам собирать урожай.

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