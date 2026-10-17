Izraelska policja wszczęła dochodzenie w sprawie doniesień o domniemanym ataku osadników na europejskich dyplomatów w wiosce Tajbe na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu. Wśród uczestników wizyty byli konsul generalny Belgii, dyplomaci z Francji i Polski, a także burmistrz francuskiego miasta Aulnoye-Aymeries, informuje Deutsche Welle.

Uszkodzony samochód

Belgijski minister spraw zagranicznych Maxime Prévot oświadczył, że zamaskowani osadnicy zaatakowali Palestyńczyków, przedstawicieli katolickich, zachodnich dyplomatów i urzędników. Według niego podczas incydentu uszkodzono również belgijski samochód.

Według relacji świadków samochody ambasad Francji, Belgii i Polski przybyły do Tajbe — wioski z przeważająco chrześcijańską ludnością. Osadnicy, jak wynika z tych relacji, przybyli w ten rejon, aby uniemożliwić Palestyńczykom zbieranie oliwek.

Zamaskowani mężczyźni mieli otoczyć jeden z samochodów dyplomatycznych pojazdami terenowymi, zażądać okazania dokumentów i rozbić szybę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja władz Izraela

Świadek i dwóch dyplomatów powiedzieli agencji AFP, że osadnicy pobili 78-letniego burmistrza Aulnoye-Aymeries Bernarda Baudoux. Dwie osoby, które z nim rozmawiały, przekazały AFP, że burmistrz doznał obrażeń, jednak nie wymagał hospitalizacji.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa'ar potępił przemoc ze strony izraelskich uczestników zamieszek w rejonie Tajbe. Osobno izraelskie wojsko oświadczyło, że wizyta dyplomatów nie została z nim uzgodniona i że na miejscu incydentu nie było żołnierzy.

Według Deutsche Welle obecnemu sezonowi zbioru oliwek na Zachodnim Brzegu Jordanu towarzyszy wysoki poziom przemocy. Osadnicy próbują fizycznie uniemożliwiać Palestyńczykom zbieranie plonów.

Czytaj nas na