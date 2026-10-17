+14° Kijów +10° Warszawa +12° Waszyngton
$ 44.94 € 50.51 zł 11.56
$ 44.94 € 50.51 zł 11.56
+14° Kijów +10° Warszawa +12° Waszyngton
Wiadomości Świat

Policja Izraela bada doniesienia o ataku osadników w Tajbe — Deutsche Welle

Fedir Krysztowski 17 października 2026 19:34
Policja Izraela bada doniesienia o ataku osadników w Tajbe — Deutsche Welle

Izraelska policja wszczęła dochodzenie w sprawie doniesień o domniemanym ataku osadników na europejskich dyplomatów w wiosce Tajbe na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu. Wśród uczestników wizyty byli konsul generalny Belgii, dyplomaci z Francji i Polski, a także burmistrz francuskiego miasta Aulnoye-Aymeries, informuje Deutsche Welle.

Uszkodzony samochód

Belgijski minister spraw zagranicznych Maxime Prévot oświadczył, że zamaskowani osadnicy zaatakowali Palestyńczyków, przedstawicieli katolickich, zachodnich dyplomatów i urzędników. Według niego podczas incydentu uszkodzono również belgijski samochód.

Według relacji świadków samochody ambasad Francji, Belgii i Polski przybyły do Tajbe — wioski z przeważająco chrześcijańską ludnością. Osadnicy, jak wynika z tych relacji, przybyli w ten rejon, aby uniemożliwić Palestyńczykom zbieranie oliwek.

Zamaskowani mężczyźni mieli otoczyć jeden z samochodów dyplomatycznych pojazdami terenowymi, zażądać okazania dokumentów i rozbić szybę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja władz Izraela

Świadek i dwóch dyplomatów powiedzieli agencji AFP, że osadnicy pobili 78-letniego burmistrza Aulnoye-Aymeries Bernarda Baudoux. Dwie osoby, które z nim rozmawiały, przekazały AFP, że burmistrz doznał obrażeń, jednak nie wymagał hospitalizacji.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa'ar potępił przemoc ze strony izraelskich uczestników zamieszek w rejonie Tajbe. Osobno izraelskie wojsko oświadczyło, że wizyta dyplomatów nie została z nim uzgodniona i że na miejscu incydentu nie było żołnierzy.

Według Deutsche Welle obecnemu sezonowi zbioru oliwek na Zachodnim Brzegu Jordanu towarzyszy wysoki poziom przemocy. Osadnicy próbują fizycznie uniemożliwiać Palestyńczykom zbieranie plonów.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację