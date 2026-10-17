W ZEA kapitan Flydubai Smith Machchhar opowiedział o ataku drugiego pilota w kokpicie Boeinga 737 wykonującego lot 1073 z Dubaju do Tel Awiwu. Według kapitana drugi pilot kilkakrotnie uderzył go siekierą, po czym przejął sterowanie samolotem i skierował go w strome zniżanie. Wszystkich 172 pasażerów i członków załogi znajdujących się na pokładzie 30 września przeżyło.

Jak informuje The National, samolot stracił 17 tys. stóp wysokości w mniej niż minutę. Machchhar powiedział, że początkowo sądził, iż w kokpicie spadł na niego element wyposażenia, jednak po kolejnych uderzeniach zrozumiał, że ataku dokonuje jego kolega.

Walka o dostęp do kokpitu

Kapitan doznał poważnych obrażeń głowy i ręki, w tym ran odniesionych podczas prób obrony. Odpiął pasy bezpieczeństwa i próbował otworzyć drzwi kokpitu, zablokowane od wewnątrz, jednocześnie wzywając pomocy kolegów. Według Machchhara z powodu utraty krwi kilkakrotnie tracił przytomność.

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Pilot zaznaczył, że odzyskał przytomność, gdy usłyszał spadek obrotów silników i poczuł, że samolot gwałtownie opada. Po otwarciu drzwi pasażerowie i członkowie załogi obezwładnili drugiego pilota, a dwaj piloci Flydubai, którzy lecieli jako pasażerowie, przejęli sterowanie samolotem.

Śledztwo i rekonwalescencja

Drugi pilot został zatrzymany w ZEA i odpowiada za zarzuty terroryzmu. Według prokuratury ZEA chodzi o wcześniej zaplanowany terrorystyczny spisek mający na celu uprowadzenie samolotu. Prokuratorzy oświadczyli również, że zradykalizował się pod wpływem islamistycznych treści w internecie oraz w religijnym ośrodku edukacyjnym w Australii.

Machchhar powiedział, że przed atakiem nie zauważył niczego podejrzanego w zachowaniu drugiego pilota. Przechodzi rekonwalescencję w Wojskowym Szpitalu Zajeda w Abu Zabi i oświadczył, że chce wrócić do latania po wyzdrowieniu.

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